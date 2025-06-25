شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تثير ضجة غير مسبوقة بتقديمها فواصل من الرقص الفاضح بمؤخرتها وسط الشباب خلال حفل بالقاهرة

أثارت مطربة سودانية, صاعدة ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة التي قيل إن اسمها عهود مدني, وهي تشعل الحفل بفواصل من الرقص المثير. ورقصت عهود, بطريقة وصفها الجمهور بالفاضحة وذلك عبر هز مؤخرتها بطريقة مثيرة وسط مجموعة من الشباب المتابعين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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