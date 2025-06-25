أثار الظهور الأخير لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, وسط جنوده بإحدى المناطق بدارفور, ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطأ ساذج ارتكابه إعلام المليشيا لإظهار الفيديو للعالم على أنه حقيقة. ووفقاً لما أورد النشطاء فإن إعلام المليشيا, استعان بتقنية الذكاء الإصطناعي والمونتاج لكن جزء صغير في المقطع كشف الحقيقة. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الخطأ الساذج الذي ارتكبه إعلام المليشيا كان في الحركة الغريبة لعلم السودان, الذي رفعه أحد الجنود في الفيديو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نشطاء يثبتون استخدام إعلام المليشيا لتقنية الذكاء الإصطناعي في مقطع “حميدتي” الأخير الذي قيل أنه من دارفور ويكشفون عن الخطأ الساذج في الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.