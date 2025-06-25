شاهد بالفيديو.. الحسناء “هند” زوجة الفنان مأمون سوار الدهب السابقة تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بمقطع من حفل زفافها والجمهور يتغزل: (حرام عليك يا مأمون تسيب الشامات دي)

تصدر الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد زواجه من “حنين”, إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سوار الدهب كان قد فاجأ الجميع بزواجه الثاني والذي جاء بعد عام واحد فقط من زواجه الأول من الحسناء “هند”.

وكانت الزوجة الأولى قد طلبت الطلاق من الفنان, الذي استجاب لطلبها بعد أن أعلنا إنفصالهما عبر حسابتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المتابعين على السوشيال ميديا واصلوا اهتمامهم بطليقة الفنان الشاب وذلك بنشر مقطع فيديو لها.

وظهرت “هند”, في المقطع المتداول حديثاً وهي في حفل زفافها من مأمون سوار الدهب, الجمهور قابل المقطع بتعليقات غزل على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (حرام عليك يا مأمون تسيب الشامات دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)