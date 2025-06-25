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محكمة أم درمان تصدر حكماً بالإعدام حتى الموت لمتعاون مع المليشيا

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هبة علي 0 تبليغ

  • محكمة أم درمان تصدر حكماً بالإعدام حتى الموت لمتعاون مع المليشيا 1/2
  • محكمة أم درمان تصدر حكماً بالإعدام حتى الموت لمتعاون مع المليشيا 2/2

قضت محكمة جنايات أم درمان وسط العامة، برئاسة الهادي محمد الأمين قاضي المحكمة العامة، بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم (أ. ع. ن).
ودانت المحكمة المتهم لمخالفته نص المواد (26) و(50) (51/أ)(186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري
وإثارة الحرب ضد الدولة
وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة أحمد عمر ووكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة الصديق.

السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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