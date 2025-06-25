“انفصال قطع صغيرة أثناء الاستخدام وابتلاعها”.. التجارة القطرية تستدعي “مكبس” أغذية من «إيكيا»

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، بالتعاون مع حمد ومحمد الفطيم إيكيا، عن استدعاء مكبس الثوم طراز إيكيا 365+ فارديفول، بلد الصنع الصين، سنة الصنع 2024-2025، وذلك لخطر انفصال قطع صغيرة أثناء الاستخدام وابتلاعها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك.
الشرق القطرية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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