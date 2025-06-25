افتتاح المركز الإقليمي للجوازات والسجل المدني بالسفارة السودانية باديس ابابا

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تم صباح اليوم افتتاح المركز الإقليمي للجوازات والسجل المدني بسفارة السودان بأديس ابابا-إثيوبيا .
حيث خاطب الاحتفال السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقى، قال ان افتتاح المركز يأتي برعاية وتوجيه من مجلس السيادة في إطار الجهود المبذولة لتسهيل استخراج الجوازات واجراءات السجل المدني وجعلها في متناول المواطنين السودانيين بالخارج .
واشار إلى ان المركز يقدم خدمات الجواز الإلكتروني، وشهادة حسن السير والسلوك، والتأشيرات وسيتبع ذلك لاحقاً استخراج الرقم الوطني وشهادة الميلاد.
اشاد السفير الزين بالدعم الذي قدمته وزارتي الخارجية والداخلية بجانب الفريق العامل بالسفارة حتى تكللت هذه الجهود بالنجاح في بدء عمل المركز.
تم في الاحتفال تسليم نماذج من الجوازات الجديدة التي صدرت خلال فترة التشغيل التدريبي للمستفيدين من الخدمة .
وقد عبرت الجالية والمواطنين السودانيين العاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية عن رضاهم التام عن المجهودات المكثفة التي بذلتها السفارة السودانية بأديس ابابا.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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