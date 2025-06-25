مشاجرة تشعل حريقا في أكشاك بشارع مصر والسودان

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تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شارع مصر والسودان بحدائق القبة جراء مشاجرة بين عددا من الباعة الجائلين.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في عدد من الأكشاك بمنطقة مصر والسودان في حدائق القبة جراء مشاجرة.
على الفور انتقلت سيارة إطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
وتبين من التحريات نشوب مشادة بين البائعين بسبب خلاف على أولوية البيع، تطورت إلى مشاجرة بينهم قام خلالها أحد المتهمين بإضرام النيران في فرش بائع مما نتج عنه اندلاع الحريق.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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