الشمالية.. التدخلات التغذوية للأطفال والحوامل والمرضعات

بدأت الثلاثاء بالولاية الشمالية الجولة الثانية لحملة التدخلات التغذوية المتكاملة والتي تنفذها إدارة التغذية بالادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف وعدد من الشركاء . وتستمر الحملة حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وتقدم خلالها وعبر إستراتيجية من منزل الى منزل والمراكز الصحية الثابتة والجوالة حزمة من التدخلات التغذوية للأطفال والحوامل والمرضعات. وأكد ممثل مدير عام وزارة الصحة مدير الادارة العامة للطب الوقائي الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم لدى مخاطبته تدشين الحملة برياض المعهد النموذجي بدنقلا أهمية الحملة في معالجة حالات سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات والمحافظة علي صحة الامهات والأطفال. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي وتقديم المغذيات الدقيقة . من جانبه أكد ممثل المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ أسامة فزع أن الصحة والتعليم والامن يأتي في سلم أولويات حكومة الولاية ومحلية دنقلا واعلن عن تسخير كافة امكانيات المحلية للقائمين بأمر الحملة حتى تحقق أهدافها المرجوة . اشادت المشرف الاتحادي على الحملة دكتورة هاجر علي جبر الله بجهود الولاية الشمالية وحرصها على إنجاح الحملات وتنفيذ الانشطة والبرامج الصحية بالدقة والجودة المطلوبة. واعربت عن تمنياتها بأن تحقق حملة التدخلات التغذوية المتكاملة الأهداف والنتائج المرجوة والوصول لكل المستهدفين . وكان قد تحدث في إحتفال تدشين الحملة ممثل منظمة اليونيسيف دكتور بابكر التجاني ومدير إدارة التغذية بالادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية الاستاذة عوضية محمد محمد خير وممثلة مدارس ورياض المعهد النموذجي الاستاذة نجلاء عوض الكريم . سونا

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