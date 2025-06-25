“جهاز الأمن والمخابرات، والقوات المسلحة، والأجهزة العدلية”.. كسلا تكمل ترتيباتها لامتحانات الشهادة السودانية

اكملت ولاية كسلا كافة ترتيباتها لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية في محليات الولاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه والي كسلا بالانابة وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ عمر عثمان آدم، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية والإدارية ذات الصلة.

وأكد الوالي بالانابة أهمية العمل التكاملي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقال إن امتحانات الشهادة السودانية تُعدّ عملاً قوميًا كبيرًا، يتطلب تضافر الجهود وتنسيقًا محكمًا بين كافة الجهات.

ووجّه اللجنة بوضع كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، والعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والاحتراز.

وأشاد نائب الوالي بالترتيبات الجيدة التي طرحتها اللجنة، مثمنًا الجهد المبذول من قبل الجهات المختصة لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وآمنة تعكس الوجه المشرق للولاية والتزامها الوطني تجاه العملية التعليمية .

وأوضح الأستاذ عثمان عمر عثمان، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالولاية، أن الوزارة أعدّت كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الشهادة السودانية، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 29 يونيو الحالي.

وكشف عن اكتمال الترتيبات بصورة مثالية تشمل الجوانب الأمنية والإدارية والفنية.

وقال المدير العام: “ولاية كسلا دائمًا في مقدمة الولايات من حيث الاستعداد والجاهزية، ونطمئن جميع الأسر وأبنائنا وبناتنا الممتحنين بأن الأمور تسير وفق خطة دقيقة ومتكاملة، تضمن لهم أجواء مستقرة وآمنة”.

واعرب عثمان عن شكره وتقدير ه حكومة ولاية كسلا لدعمها المتواصل ووقوفها الدائم إلى جانب التعليم.

وعبّر عن فائق الاحترام والتقدير للجهات الأمنية والشرطية، وجهاز الأمن والمخابرات، والقوات المسلحة، والأجهزة العدلية ممثلة في الدائرة القانونية، لدورهم الحيوي في تأمين الامتحانات وتهيئة المناخ الملائم لها.

وأشاد بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة المالية، والتي تُعد الداعم الأكبر لامتحانات الشهادة السودانية من خلال حضورها الدائم وتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.