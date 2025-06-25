مناوي يرحب بقبول الحكومة التشادية جلوس الطلاب اللاجئين لامتحانات الشهادة السودانية

رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بموافقة الحكومة التشادية على جلوس الطلاب السودانيين اللاجئين لامتحانات الشهادة الثانوية.

وقال في تدوينة بحسابه بالفيسبوك بوك اليوم الثلاثاء: “سعدنا بخبر قبول الحكومة التشادية على إيصال الامتحانات الشهادة الثانوية السودانية لطلاب اللاجئين وطلاب مدارس الصداقة في أراضيها”.

وشكر الحكومة التشادية على هذه الخطوة الإنسانية الكبيرة، واللجنة المكلفة الوطنية التي يرأسها وزير التربية والتعليم، كما شكر منظمة اليونيسف التي تقوم بكل اعمال الامتحانات اللوجستية. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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