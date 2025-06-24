تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للتيكتوكر المصرية الشهيرة “خلود” نال إعجاب المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع التيكتوكر الحسناء وهي ترقص على الطريقة السودانية ببراعة كبيرة. https://fb.watch/AqGd_3NmIP/ المصرية الحسناء والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل مواقع التواصل السودانية, تمايلت في الرقص على أنغام أغنية المطربة السودانية, مروة الدولية, “يخلوا لي العلى الله”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المصرية الحسناء “خلود” تتقن الرقص السوداني ببراعة فائقة وترقص على أنغام أغنية الفنانة مروة الدولية (العلى الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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