فاجأت طفلة سودانية, صغيرة الفنان أحمد محمد عوض, والجمهور العريض الحاضر لحفله الجماهيري الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد الطفلة التي حملها الفنان أثناء تقديمه وصلته الغنائية أبهرت الجميع بحفظها لكلمات الأغنية التي كان يرددها. ورددت الطفلة الصغيرة مع المطرب مطلع أغنية (في القلعة رجعوا يعذبونا) وسط إعجاب الفنان والجمهور ورواد مواقع التواصل الذين كتبوا معلقين (عسل ربنا يحفظك إن شاء الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن حملها في حفله الجماهيري.. طفلة سودانية صغيرة تفاجئ الجمهور والفنان أحمد محمد عوض بحفظها كلمات أشهر أغنياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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