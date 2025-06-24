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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية جمهور ومتابعي الصفحات التي قامت بنشره.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وأظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل للفنانة فهيمة عبد الله, تعرض رجل من الحاضرين لموقف محرج.
الرجل وأثناء محاولته صعود المسرح الذي كانت تغني فيه فهيمة, كاد أن يسقط على المسرح لكنه تدارك نفسه سريعاً وسط تعليقات ساخرة أبرزها: (دا آخر الشلاقة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يتعرض لموقف محرج أثناء محاولته صعود المسرح للرقص مع الفنانة فهيمة عبد الله وساخرون: (دا آخر الشلاقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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