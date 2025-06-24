شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يتعرض لموقف محرج أثناء محاولته صعود المسرح للرقص مع الفنانة فهيمة عبد الله وساخرون: (دا آخر الشلاقة)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية جمهور ومتابعي الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وأظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل للفنانة فهيمة عبد الله, تعرض رجل من الحاضرين لموقف محرج.

الرجل وأثناء محاولته صعود المسرح الذي كانت تغني فيه فهيمة, كاد أن يسقط على المسرح لكنه تدارك نفسه سريعاً وسط تعليقات ساخرة أبرزها: (دا آخر الشلاقة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)