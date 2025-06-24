- 1/2
- 2/2
أكدت النجمة روبي أن أغنيتها الشهيرة «ليه بيداري كده» ما زالت تحقق صدى واسع وتتصدر التريند، رغم مرور سنوات على طرحها، مشيرة إلى أنها تحظى بتفاعل كبير ومستمر من الجمهور على مختلف المنصات.
وفي لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، أعربت روبي عن دهشتها وسعادتها من استمرار الأغنية في القمة، ووصفت هذا النجاح بـ«غير الطبيعي»، قائلة: «لسه لحد النهاردة الأغنية بتريند، والناس بتحبها بشكل مش طبيعي».
الأغنية التي صدرت عام 2004، تُعد واحدة من أبرز محطات روبي الفنية، وساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها في قلوب جمهورها، لتتحول إلى أيقونة من أيقونات البوب العربي الحديث.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي: «ليه بيداري كده» لسه مكملة ونجاحها غير طبيعي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.