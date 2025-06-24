عرضت الفنانة السودانية, المعروفة منال البدري, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في حفل خاص. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ظهر المطربة في الحفل الذي أحيته وهي في الشهور الأخيرة من الحفل وفقاً لما أورد المتابعين. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل المقطع بتعليقات ساخرة على شاكلة: (عاوزة تطلع حق الولادة يا أخوانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة منال البدري تحيي حفل خاص وهي “حامل” في الشهور الأخيرة وساخرون: (عاوزة تطلع حق الولادة يا أخوانا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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