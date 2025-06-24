شاهد بالفيديو.. خلال بث مباشر.. الناشط الشهير “الشكري” يواسي الفنان شريف الفحيل ويطيب خاطره بنصائح تحسن من مزاجه

التقى الناشط والتيكتوكر السوداني, المعروف محمد عمر الشكري, بالفنان المثير للجدل شريف الفحيل, في بث مباشر على إحدى تطبيق “تيك توك” الشهير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دار نقاش طويل بين التيكتوكر, والفنان الشاب حول المشاكل الأسرية ومعالجة حلولها. حيث منح الشكري, شريف الفحيل, عدد من النصائح وطالبه بتناسي الأزمات والتركيز مع نفسه, وهو ما أنعكس إيجاباً على نفسيات المطرب الشاب الذي انفجر بالضحكات معبراً عن سعادته بحديث الناشط المعروف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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