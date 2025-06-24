نهاية العلاج الكيماوي.. ثورة طبية تحول الخلايا السرطانية إلى سليمة

أعلن فريق علمي من كوريا الجنوبية عن تحقيق اختراق طبي غير مسبوق، يتمثل في القدرة على تحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا سليمة دون الحاجة إلى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، في تطور يُتوقع أن يُغيّر مستقبل علاجات الأورام.

ويقود فريق البحث البروفيسور كوانغ-هيون تشو من معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، الذي طوّر مع زملائه نظاما حاسوبيا متقدما يُدعى BENEIN، يُمكّن من تحديد وتعديل الجينات الرئيسية المسؤولة عن السلوك السرطاني في الخلايا. وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Advanced Science، وسط اهتمام واسع من الأوساط العلمية والطبية، وفقا لموقع discoverwildscience.

ويعتمد النموذج الحاسوبي الجديد على تحليل بيانات RNA لأكثر من 4,200 خلية معوية، سمح بإعادة بناء شبكة جينية تتضمن 522 عنصرا، ومن خلال هذا التحليل، تم تحديد ثلاثة جينات محورية – MYB وHDAC2 وFOXA2 – تبيّن أنها تتحكم في التحول السرطاني.

وبحسب الباحثين، فإن “إسكات” هذه الجينات لا يؤدي فقط إلى وقف نمو الورم، بل يتسبب أيضا في إعادة برمجة الخلايا الخبيثة لتعود إلى حالتها الطبيعية.

وأظهرت التجارب أن الخلايا المعالجة بدأت بإظهار مؤشرات حيوية خاصة بالخلايا السليمة.

وفي تصريحات للبروفيسور تشو، أوضح أن “إخماد هذه الجينات الثلاثة يجبر الخلايا السرطانية على التمايز إلى خلايا شبه طبيعية، وهو ما لم يكن ممكنا عبر العلاجات التقليدية”.

وفي تجارب مخبرية على خلايا سرطان القولون، إضافة إلى تجارب على الفئران، أظهر العلاج الجديد نتائج إيجابية لافتة، إذ انخفضت معدلات نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80%، كما لوحظ تقلص حجم الأورام لدى الفئران بنسبة 70%، مع تغيّر في بنية الأنسجة نحو النمط الطبيعي.

ويتفوق نظام BENEIN من حيث الدقة والفعالية على أدوات تحليل جيني حالية مثل SCENIC وVIPER، ما يفتح الباب لاستخدامه في مجالات أخرى كالمناعة والأعصاب.

ورغم الآمال الكبيرة، أشار الباحثون إلى أن التقنية لا تزال بحاجة إلى التغلب على عدة تحديات قبل استخدامها سريريا، من بينها آلية توصيل العلاج إلى الخلايا المصابة، وضمان استقرار الخلايا المُعاد برمجتها، إضافة إلى تعديل الإطار التنظيمي للقوانين الدوائية التي تركز حاليا على تدمير الخلايا السرطانية لا إصلاحها.

ويرى الفريق البحثي أن هذه التقنية تمثل تحولا جذريا في الفهم الطبي للسرطان، من كونه عدوا خارجيا يجب استئصاله، إلى كونه خللا داخليا قابلًا للإصلاح. وقد تساهم هذه المقاربة الجديدة في خفض تكاليف العلاج عالميا، والتي تبلغ حاليا نحو 377 مليار دولار سنويا.

وقال البروفيسور تشو في ختام تصريحه: “الأمر لا يتعلق بخوض حرب ضد السرطان، بل ببناء بيئة صحية للخلايا لتعود إلى طبيعتها. صحيح أن الطريق لا يزال صعبا، لكن الأمل بات أقرب من أي وقت مضى”.

يُذكر أن الدراسة الكاملة نُشرت تحت عنوان: “Control of Cellular Differentiation Trajectories for Cancer Reversion” في مجلة Advanced Science، وهي من إعداد الباحث غونغ وفريقه البحثي في KAIST.

صحيفة البيان