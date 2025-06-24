اردول يخاطب جقود: هل ترضى أن تهجر من دافعوا عنك وتتحالف مع من اعتدوا عليك !؟

القائد والاخ جقود تعلم مدى الاحترام المتبادل بيننا ، وكيف انك سندتنا وكنت قدوتنا وقدمتنا كقيادة داخل الحركة ، وتعلم ان الحلف الذي بيننا موثق بدماء شهداء قبل الحركة الشعبية نفسها فدافعوا عنكم وعن اهلك وأقرب أقرباءك، نذكرك بفضل القادة اصدقائك الشهيد القائد جبريل كرنبة والقائد الشهيد قمر بورة ونذكرك بأن الحلف ثمنه دماء وارواح، فمن شرّدتهم اليوم ونهبتم أموالهم هم ابناء واحفاد من ظلوا حائط الصد والدفاع وكان آباءهم هم السند، تحالفتم مع الجنجويد وجلبتم العار ، نذكرك في العام 1988م استشهد القادة ابوه كليان وشقيقه حسن كليان وابو نوة موسي والقديل محمد ورقيق سالم وفضل خليل موسي سعيد وادم كوكو وجرح العديد من خيرة رجالنا ليس لمعركة في بلدنا ولا لدينا فيها ضلع بل دفاع عنكم وعن عشيرتك وأرضكم عندما تم استضعافهم واذلالهم بواسطة الجنجويد الذين تتحالف معهم اليوم، في تاريخنا لم نعتدي على ارض احد ولم ناخذ أموالهم بل كنا ومازلنا في الدفاع عن انفسنا وجيراننا وخسرنا الرجال في سبيل ذلك وكله يهون.

اليوم انت تقود القوات للاعتداء علينا واذلالنا ونهب أموالنا وكل ذلك مسجل، نقول لك يا جقود نحن نحترمك ارفع يدك من هؤلاء وحتى الإعلان عن انك تقود المعركة دون أي شخص من قبل المقصود منها الفتنة وتخريب علاقاتك وفضحك امام من ظلوا سند لك ودفعوا بك امام الدكتور جون قرنق لتحصل على اعلى الرتب والأقدمية التي انت عليها الان، هذا حلف صنعه غيرك ليس لهم ارض ولا اهل معنا ولا فارقة معهم قتل او نهب او تشريد فالياتوا هم وجوقتهم ويقوده وتكون المعركة بيننا فنحن لا نهاب الموت او القتال، ارجو ان لا تحول بيننا ، ليس انت ومعركتنا معهم لن تنتهي .

في عمرك يا جقود لا تقود معارك ليست من قناعتك ولا تراضي الرجال أبدا ضد مواقفك ، كم من المرات ستعيش؟ وكم من العمر تبقى لك( والأعمار بيد الله ) عش بقناعتك وثور للظلم ولا تتقبل به ، هذا ليس جقود الذي نعرفه.

تابعت حديثك فلسانك لم يسعفك ولا الوجه والتعابير التي نعرفها عنك، هل ترضى أن تهجر من دافعوا عنك وتتحالف مع من اعتدوا عليك !؟ ولا لجرم ولا لخطيئة ارتكبها اهلنا تجاهكم فقط ارضاء لشخص اقل قامة منك !؟

الايام دول وسنلتقي حتما في هذه الجبال ، مال اهلنا وأرواحهم معلقة في رقبتك ولن ننسى ذلك .

مبارك اردول