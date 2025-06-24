تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي أقيم بمدينة أسوان, المصرية, حضره حشد كبير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت راقصة “الطمبور” هاجر, الحفل بوصلة رقص مثيرة مع إحدى زميلاتها من أعلى المسرح. الراقصة الحسناء قدمت فواصل من الرقص الاستعراضي على أنغام أغنيات الفنانة ميادة قمر الدين, التي كانت مشاركة ضمن نخبة من الفنانين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بأسوان.. راقصة “الطمبور” الحسناء “هاجر” تبهر الحضور بوصلة رقص مثيرة مع رفيقتها على أنغام أغنيات الفنانة ميادة قمر الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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