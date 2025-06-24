ولاية النيل الأبيض تعلن استعدادها للدخول في شراكات استثمارية مع ” زادنا ” في مجال الزراعة والخدمات

أعلن الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض استعداد حكومة الولاية للدخول في شراكات استثمارية مع شركة زادنا للأنشطة المتعددة .

جاء ذلك في الاجتماع الأسفيري الذي عقده والي النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك، الاثنين، مع الإدارة التنفيذية لشركة زادنا للأنشطة المتعددة في مجال الزراعة والخدمات، بحضور الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية المكلف بالولاية، والمهندسة وصال الشيخ فرح الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ، والدكتور طارق عبدالمحمود الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية .

وناقش الاجتماع الرؤية الاستراتيجية لدخول شركة زادنا للاستثمار في عدد من المشروعات الزراعية والخدمية ، واستعرض الوالي إمكانيات الولاية الطبيعية والزراعية وقدرتها على النهوض بالعملية الزراعية على مستوى البلاد ، وتم الاتفاق على تكوين لجنة من شركة زادنا وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة للوقوف على المشروعات المراد تنفيذها على أرض الواقع بالولاية .

من جانبها أكدت الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية المكلف بولاية النيل الأبيض جاهزية الولاية للتوقيع على المشروعات التي يتم الاتفاق عليها مع شركة زادنا للأنشطة المتعددة ، وقالت إن شركة زادنا تعد من الشركات الرائدة ولها أدوار كبيرة في جانب الأعمار لما بعد الحرب .

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لإنفاذ خطتها في المشروعات الخدمية والاستثمارية لهذا العام وان الولاية لديها القدرة المالية للتوقيع مع الشركة في هذا الجانب مبينة أن المشروعات التي أمن عليها الاجتماع في الطرق خاصة الطرق الزراعية لارتباطها بالتنمية .