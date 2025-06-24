واتسآب يكشف أسراره.. ميزات خفية تذهل المستخدمين

أصبح تطبيق واتساب، الذي يستخدمه نحو 3 مليارات شخص حول العالم، أداة أساسية للتواصل اليومي، بفضل ميزاته المتعددة التي تشمل الرسائل الفورية والمكالمات والدفع الرقمي، ورغم أن معظم المستخدمين على دراية بالوظائف الأساسية للتطبيق، إلا أن هناك ميزات متقدمة تظل غير معروفة على نطاق واسع، لكنها تساهم في تحسين الخصوصية وتبسيط تجربة الاستخدام.

وفيما يلي أبرز ميزات يمكن تفعيلها بسهولة:

تنسيق النصوص داخل الرسائل

يتيح واتساب إمكانية تنسيق النصوص لتظهر بالخط العريض أو المائل أو المشطوب، من خلال إدخال رموز بسيطة، فعلى سبيل المثال، يمكن إظهار كلمة بخط غامق بوضع علامة النجمة (*) قبل الكلمة وبعدها، فيما يتم استخدام الشرطة السفلية (_) للنصوص المائلة، والرمز (~) لشطب الكلمات، وفقا لموقع indianexpress.

البحث داخل المحادثات

يوفر التطبيق خاصية البحث داخل المحادثات لتسهيل الوصول إلى رسائل قديمة دون الحاجة للتمرير المستمر، يمكن لمستخدمي أندرويد وآيفون الوصول إلى هذه الخاصية من خلال إعدادات المحادثة، وكتابة الكلمة أو العبارة المطلوبة.

ميزة “العرض مرة واحدة”

تعزز واتساب حماية خصوصية الصور والفيديوهات من خلال ميزة “العرض مرة واحدة”، والتي تمنع المتلقي من إعادة مشاهدة الوسائط أو حفظها أو التقاط صور للشاشة، يتم تفعيل الميزة بالضغط على رمز (1) داخل دائرة قبل إرسال المحتوى.

تخصيص خلفيات المحادثات

أصبح بإمكان المستخدمين تغيير خلفية المحادثات لكل جهة اتصال أو مجموعة على حدة، سواء من خلال الخلفيات الجاهزة داخل التطبيق أو باستخدام صور من المعرض الشخصي، وذلك عبر إعدادات “الدردشات” ضمن قائمة “الإعدادات”.

تثبيت الرسائل المهمة

أضاف واتساب ميزة تتيح تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل داخل أي محادثة، ما يسهل الرجوع إلى معلومات مهمة مثل العناوين أو المهام، وتتم عملية التثبيت عبر الضغط المطول على الرسالة واختيار “تثبيت” من القائمة.

الرد السريع بالسحب

يوفر التطبيق طريقة أسرع للرد على الرسائل، حيث يمكن للمستخدمين السحب نحو اليمين على أي رسالة للرد عليها مباشرة، دون الحاجة للضغط المطول واختيار خيار “الرد”.

تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء

لدواعٍ أمنية أو خصوصية، يتيح واتساب خاصية حذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة (24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما)، يمكن تفعيل الخاصية من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق.

إيقاف الحفظ التلقائي للوسائط

ولمنع امتلاء ذاكرة الهاتف، يمكن تعطيل خاصية الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات الواردة. ويتم ذلك من خلال إعدادات “الدردشات”، حيث يمكن إلغاء خيار “ظهور الوسائط” على أجهزة أندرويد، أو “الحفظ في الصور” على أجهزة آيفون.

صحيفة البيان