جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم يباشر عمله من داخل مباني وزارة الثقافة والإعلام بالولاية

باشر جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم أعماله يوم الاثنين من مقره الجديد من داخل مباني وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بوسط السوق العربي . حيث استقبل المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعدالدين المدير العام لجهاز التحصيل الموحد معاوية سليمان وقيادات الجهاز . وقال سليمان انه حضر اليوم بكامل قوته البشرية تنفيذا لقرار حكومة الولاية بالانتقال إلى الخرطوم لمباشرة العمل منها لتكون أنموذجا لعودة مؤسسات الدولة. وتقدم معاوية بجزيل الشكر لوزارة الثقافة والإعلام بتخصيص جزء من مقر الوزارة لاستيعاب الجهاز تقديرا لدوره المهم في هذه المرحلة. ورحب مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين بجهاز التحصيل الموحد، مؤكدا أن هناك إرادة قوية وسط العاملين لممارسة عملهم وقال أن كل وحدات الولاية جسد واحد تتضامن وتتكامل أدوارها لخدمة مواطني الولاية في ظل هذه الحرب . سونا

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