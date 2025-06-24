إيران فقدت الكثير من أوراق اللعبة التي كانت بيدها .. ووقعت ضحية لموجة تضليل أمريكي إسرائيلي

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بلا ضمانات !!

■ النقلة الأخيرة في رقعة الشطرنج كانت لصالح إيران .. قصفت بئر السبع وعدة مدن إسرائيلية بصواريخ لم تستخدمها من قبل .. إسرائيل وجهت ضربات داخل طهران هي الأقسي منذ بدء عدوانها علي إيران ..تمت تصفية عالم نووي إيراني ..

■ مساء أمس كنت أتابع التحليل العميق للدكتور لقاء مكي صادق علي شاشة قناة الجزيرة .. دكتور مكي صادق من أبرز المحلليين في واقعنا اليوم .. يملك رؤية عميقة لمجريات الأحداث .. قال إن الصواريخ الإيرانية علي قاعدة العديد في قطر ستكون بداية لوقف إطلاق نار بين طهران وتل أبيب برعاية أمريكية .. وهو عين ماحدث اليوم !!

■ من أقسي ما قاله د. مكي صادق إن إيران فقدت الكثير من أوراق اللعبة التي كانت بيدها .. وأنها وقعت ضحية لموجة تضليل أمريكي إسرائيلي حيث ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن ترامب يتحرك بتنسيق تام مع نتنياهو لتنفيذ رؤية مركزية تتعلق بالمطلوب النهائي لتشكيل كامل منطقة الشرق الأوسط ..

■ الوقت لايزال مبكراً لتقييم حجم الأضرار التي تعرّض لها البرنامج النووي الإيراني .. لكن الحقيقة التي خرج بها الجميع هي أن التحدي القادم أمام إيران هو كيفية المحافظة علي برنامج صواريخها الباليستية التي كشفت هشاشة البيت الزجاجي الإسرائيلي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد