هل كان أمير قطر علي علم مسبق بنية إيران إرسال صواريخها الباليستية إلي قاعدة العديد ؟!

■ الإجابة بنعم هي الأقرب .. بعد عشر دقائق فقط من إعلان الخبر كانت وزارة الخارجية القطرية .. والجيش القطري حاضرة وبقوة في المشهد الإعلامي العالمي ترسل رسائل الإدانة والتشنيع للهجوم الإيراني بطريقة تشي بأن قيادة دولة قطر علي علم بهجوم الصواريخ الإيرانية !!

■ أمريكا ترامب كانت حاضرة أيضاً وعلي علم بتوقيت وعدد الصواريخ التي ستسقط حول أو داخل قاعدة العديد !!

■نحن أمام مشهد سريالي بحق!!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد