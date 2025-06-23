السودان يجدد دعوته لضبط النفس والتهدئة واخضاع كافة المنشئات النووية في المنطقة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدد السودان دعوته لكافة الأطراف المعنية في أزمة الملف النووي الإيراني إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد مؤكدا أن السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات هو الحوار والمسار السلمي التفاوضي.

جاء ذلك في البيان الذي قدمه سعادة السفير مجدي احمد مفضل مندوب السودان الدائم لدي الامم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد اليوم 23 يونيو 2025 على خلفية التطورات الأخيرة بالمنطقة.

و اعرب سعادة السفير عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة عقب الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على منشآت نووية في إيران والهجمات الإسرائيلية على إيران منذ 13 يونيو 2025.

في ذات السياق دعا السودان الوكالة والمجتمع الدولي لتعزيز وتكثيف الجهود الرامية إلى انضمام كل دول الشرق الأوسط لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها المنشآت النووية الإسرائيلية.

سونا