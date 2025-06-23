تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

تعرضت الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت الفنانة نهال عنبر في تصريح خاص لبوابة الأهرام أنها تتابع حالتها الصحية باستمرار حتى تطمئن عليها ويطمئن عليها محبوها.

يذكر أن زيزي مصطفى كانت واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث بدأت مشوارها كراقصة استعراضية قبل أن تتجه للتمثيل، وقدمت أعمالًا شهيرة منها “بنت شقية”، و”واحدة بواحدة”، و”احترسي من الرجال يا ماما”، قبل أن تعتزل المجال الفني وتتفرغ لحياتها العائلية.

بوابة الأهرام