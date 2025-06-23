إيران تطلق 6 صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في قطر

أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين، أن إيران بدأت عملية ضد قاعدة أمريكية في قطر.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في قطر.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ استعدادًا لهجوم محتمل على قوات واشنطن بالشرق الأوسط.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لم تبدأ الحرب ولم تكن تريدها لكنها لن تترك ما وصفه بـ “العدوان” ضد البلاد دون رد.

في وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كل المؤشرات تُشير إلى هجوم إيراني وشيك يستهدف قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة المقبلة، ما دفع قطر لإغلاق مجالها الجوي مؤقتًا أمام حركة الطائرات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الإجراءات الانتقامية الإيرانية قد تُنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع التصعيد.

في هذا السياق، أعلن قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، في بيان عن عزمه اتخاذ “إجراءات حاسمة” ردًا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

القاهرة الإخبارية