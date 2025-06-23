رئيس الوزراء يوجه رسالة وطنية سامية إلى أصحاب الأقلام

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توجه رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، برسالة وطنية سامية إلى أصحاب الأقلام، والإعلاميين والإعلاميات، وصناع الرأي بمختلف تخصصاتهم ومشاربهم الفكرية.
وجاء في تصريح خص به فخامته وكالة السودان للأنباء (سونا) “يمرّ السودان بمنعطف بالغ الدقة والحساسية، والوطن، في هذه اللحظة المفصلية من تاريخه، أحوج ما يكون إلى الكلمة الصادقة المسؤولة، التي تبث الوعي، وتُطفئ نيران الفتنة، وتُعلي من شأن التلاحم الوطني.
فلتكن كل الأقلام الوطنية جسوراً تُفضي إلى وحدة الصف، لا معاول تفرق وتشتت”.
وأضاف: “إن المسؤولية الوطنية مسؤولية جماعية، وكلُ منا مؤتمن على أداء دوره من موقعه، والله ولي التوفيق”.
سونا
هبة علي
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