البرهان يلتقي أطراف اتفاق جوبا بعد تباعد وجهات النظر بينهم وبين رئيس الوزراء

رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى للمرة الثانية قادة حركات اتفاق سلام جوبا بعد تباعد وجهات النظر بينهم وبين رئيس الوزراء كامل إدريس.

وانتهى اجتماع عقده إدريس أمس مع الحركات وبعض القوى السياسية الموقعة على اتفاق جوبا، لم يشارك فيه رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، فيما غادره رئيس حركة جيش تحرير السودان – حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

وبحسب المعلومات، فإن البرهان تعهد لقادة الحركات، ومن بينهم جبريل إبراهيم، بعقد لقاء يجمعهم مع رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في تغريدة له على منصة إكس: “الدائرة السوداء داخل مؤسسات الدولة السودانية بدأت تتوهم ظانّة منها استعادت العافية وعبرت إلى بر الأمان وبدأت تدق الأسفين. ينبغي على الدولة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة”.

وسبق أن استمع البرهان إلى وجهة نظر قادة حركات اتفاق سلام جوبا في اجتماع ناقش جملة من القضايا وسير العمليات العسكرية، بشأن الحكومة التي يتجه رئيس الوزراء لتكوينها.

واحتجت حركة العدل والمساواة على إعفاء وزرائها ضمن ترتيبات حل الحكومة.

وأمس قال رئيس حركة جيش تحرير السودان – حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في منشور على منصة فيسبوك: “في هذه الأيام تضاعفت حكاية تسريب الاجتماعات وتوجيه الأقلام والألسنة المقززة بعد تزوير المحاضر وإخراجها من مضامينها، لغرض اغتيال البعض. هذه الصفة الجبانة يجب ألا تكون سلوك الحكام. ومن أراد إحراق المراكب ظانًا أنه قد عبر، يخدع نفسه ويضحك على الشعب. هذا الأسلوب يدفعنا إلى تناول في الإعلام ما لا يمكن تناوله”.

السوداني