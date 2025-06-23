بروتين قادر على إبطاء الشيخوخة بإصلاح الحمض النووي

وجد علماء من جامعة ماكواري الأسترالية أن بروتيناً معروفاً بمساعدة الخلايا، يستطيع إصلاح تلف الحمض النووي (DNA) بشكل طبيعي.

وقد يكون هذا الاكتشاف نقطة تحول في مكافحة أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر وباركنسون وأمراض الأعصاب الحركية.

البروتين PDI كان معروفاً بأنه يساعد على تكوين البروتينات داخل السائل الهلامي للخلية، لكن ميزته الجديدة تكمن في قدرته على دخول نواتها، حيث يوجد الحمض النووي وإصلاح التلف فيه.

وقالت د. سينا شادفار، الباحثة في الأعصاب: «يتعرض الحمض النووي في خلايانا يومياً لآلاف التلفيات الصغيرة بسبب الشيخوخة أو التلوث أو أشعة الشمس. ومع التقدم بالعمر، تضعف القدرة على الإصلاح، فتتراكم الأضرار خاصة في خلايا الدماغ».

ويعتبر هذا الأمر خطيراً؛ لأن خلايا الدماغ لا تتجدد مثل باقي خلايا الجسم، فتراكم التلف يؤدي لفقدان الذاكرة والحركة في الأمراض العصبية.

واكتشف العلماء أن بروتين PDI يعمل كـ«صمغ» يلصق قطع الحمض النووي المكسورة، حتى في خلايا الدماغ التي لا تتجدد.عند إزالة PDI من خلايا بشرية وخلايا فئران، توقفت عن الإصلاح. وعند إعادته، استعادت الخلايا قدرتها على الترميم. وتكرر التأثير نفسه عند إجراء تجربة على أسماك الزرد التي حمى البروتين خلاياها من تلف الشيخوخة.

ويعمل العلماء على تحقيق العلاج الجيني استناداً إلى هذا البروتين وبتقنية مشابهة للمستخدمة في لقاحات «كورونا»، وذلك لتنشيط PDI في مناطق محددة من الدماغ. وقد يساعد ذلك على منع أو إبطاء أمراض الشيخوخة.

صحيفة الخليج