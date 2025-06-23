والي الشمالية يطلع على سير العمل بعدد من مكاتب الجامعات بالولاية

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إطلع والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد لدى لقائه بمكتبه الأحد بروفيسور أحمد فرح شادول عضو مجلس إدارة جامعتي النيل وتانوب والأمين العام لمجلس التخصصات الطبية اطلع على سير العمل والاداء بعدد من مكاتب الجامعات السودانية بالولاية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقدم بروفيسور أحمد فرح شادول التهنئة لوالي الشمالية لنيله ثقة قيادة الدولة وتكليفه بقيادة الولاية، وأوضح في تصريح لسونا انه قدم تنويرا للوالي حول دور هذه الجامعات واستضافة جامعة دنقلا لهذه الجامعات وتقديم التسهيلات لها.
وقال شادول أن اللقاء تطرق كذلك لدعم الولاية للجامعات إضافة لمساهمة الخبراء الوافدين في التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية بالولاية واستضافة الطلاب بالجامعات بجانب تقديم الدعم لجامعة النيل بتوفير مباني تخصص لرئاسة الجامعة والإشراف على أنشطتها وجامعة تانوب.
وأكد شادول خلال اللقاء أن الجامعات ستسهم في النهوض بقطاعات الزراعة والتعدين والبيئة والسياحة والآثار وتنشيط بيوت الخبرة في الجامعات والتخصصات المختلفة وعرض الأفكار ووضع الخطط المختلفة، ودعم أساتذة الجامعات ومجلس التخصصات الطبية لمشاريع الولاية وعرض المقترحات.
وقال إن والي الشمالية طرح خلال اللقاء فكرة انشاء منطقة حرة ومنطقة صناعية إضافة لقيام وحدة للصحة النفسية والدفع بمشروع مستشفى الأطفال المزمع إقامته بالولاية خلال الفترة المقبلة.
سونا
اسماء عثمان
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