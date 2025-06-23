تداول محبي أغنيات “الطمبور”, بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر راقصة “الطمبور” الشهيرة “هاجر”, وهي تشارك في حفل سوداني, أقيم بمدينة أسوان المصرية. الراقصة الحسناء قدمت فواصل من الرقص أشعلت بها الحفل على أنغام أغنيات الفنان يوسف البربري, وعلى إيقاع عازف “الطار” المعروف “قسوم”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. راقصة “الطمبور” السودانية الحسناء “هاجر” تصل مصر وتشعل حفل بأسوان بوصلة رقص مثيرة على أنغام الموسيقى وطار “قسوم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.