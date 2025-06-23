مشادة وسط الطريق بين سائق وسيدة تحول إلى مشاجرة بالضرب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (صاحبة الحساب المشار إليه) بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بدائرة القسم طلب منها السائق إلغاء الرحلة من التطبيق ليتحصل على قيمة الأجرة لنفسه ولدى رفضها قام بالتوقف وإنزالها بإحدى الطرق بدائرة القسم، فحدثت مشادة كلامية بينهما وأثناء استغاثتها تدخل أحد الأشخاص وحدثت مشادة تطورت لمشاجرة بينه وبين السائق تعديا خلالها على بعضهما بالضرب وفر السائق هاربًا.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بوابة الأهرام