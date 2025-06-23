أحيت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, بدولة جورجيا, في حفل نظمته الجامعة الأوروبية, بجورجيا, ضمن برنامجها السنوي للجاليات العربية. وبحسب مقطع فيديو تم تصويره من الحفل رصده محرر موقع النيلين, فقد تغنت سلطانة الطرب للطلاب السودانيين, وأسرهم بجورجيا. https://www.facebook.com/reel/1151468663455686 وأظهر المقطع حضور جمهور حاشد ردد مع المطربة أغنية الشهيرة (الحب هدأ), في مشهد نال إعجاب جمهور السلطانة, على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. هدى عربي تحيي حفل بدولة جورجيا وسط حضور جماهيري ضخم والطلاب يرددون معها (الحب هدأ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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