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أثار ظهور جديد للممثل والكوميديان السوداني, الشهير ذاكر سعيد تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول حديثاً نجم فرقة “تيراب” الكوميديا, وهو يتجه للأعمال الشاقة بسبب الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بحسب ما ذكر ناشرو المقطع.
حيث ظهر ذاكر سعيد, وهو يحمل “الطوب” بعد أن اتجه للعمل باليومية مع أحد “المعلمين”, في مجال البناء, بأحد المنازل.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العمل الشاق لم يؤثر على خفة دم الكوميديان المعروف, الذي مازح مطلقي عبارة “المكنة”, وقال موجهاً حديثه للشباب: (الزول يشتغل بضراعه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب الظروف القاسية.. الممثل والكوميديان السوداني الشهير ذاكر سعيد يتجه لأعمال “اليومية” ويحمل “الطوب” في رحلة عمل شاق ويؤكد: (الزول يشتغل بضراعه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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