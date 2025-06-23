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اعترف قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بهزيمتهم من القوات المسلحة, في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “حميدتي”, لدى مخاطبته عدد من جنوده بدارفور: (نعم مرقونا من مناطق غالية وفقدنا فيها أغلى ما نملك).
https://www.facebook.com/reel/1261711495300761
تصريحات قائد مليشيا الدعم السريع, تحولت لمادة دسمة عند جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تداولها مع تعليقات ساخرة: (أخيرا اعترفت.. يعني ما انسحاب تكتيكي؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “حميدتي” يعترف بهزيمتهم وطردهم من الخرطوم وعدد من الولايات (نعم مرقونا من مناطق غالية وفقدنا فيها أغلى ما نملك) وساخرون: (يعني ما انسحاب تكتيكي؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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