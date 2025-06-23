شاهد بالصورة والفيديو.. “حميدتي” يعترف بهزيمتهم وطردهم من الخرطوم وعدد من الولايات (نعم مرقونا من مناطق غالية وفقدنا فيها أغلى ما نملك) وساخرون: (يعني ما انسحاب تكتيكي؟)

اعترف قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بهزيمتهم من القوات المسلحة, في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “حميدتي”, لدى مخاطبته عدد من جنوده بدارفور: (نعم مرقونا من مناطق غالية وفقدنا فيها أغلى ما نملك).

https://www.facebook.com/reel/1261711495300761

تصريحات قائد مليشيا الدعم السريع, تحولت لمادة دسمة عند جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تداولها مع تعليقات ساخرة: (أخيرا اعترفت.. يعني ما انسحاب تكتيكي؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)