شاهد بالفيديو.. “حميدتي” يخاطب أهالي الشمالية ونهر النيل: (نحنا ما ضدكم وتاني ما بنجيب “شفشافة” معانا)

خاطب قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, عدد من جنوده في ظهور مفاجئ من إحدى المناطق بإقليم دارفور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وجه “حميدتي”, خلال مخاطبته الجنود, أهالي ولايتي الشمالية, ونهر النيل. https://www.facebook.com/reel/507910335742810 وقال في حديثه الذي أثار سخرية الجمهور والمتابعين, (بنقول لأهلنا في الشمالية ونهر النيل نحنا ما ضدكم وتاني ما بنجيب “شفشافة” معانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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