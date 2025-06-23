وقفت اللجنة العليا للامتحانات بولاية القضارف في اجتماعها الأحد برئاسة والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد على الترتيبات المعدة لانطلاقة امتحانات الشهادة السودانية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري والامتحان البديل للشهادة الإبتدائية في الأول من يوليو المقبل. وأوضح المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالولاية الأستاذ الفاتح الصافي حمزة أن عدد الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية يبلغ تسعة آلاف وخمسة عشر طالب وطالبة موزعين على ثلاثة وثمانين مركزا، فيما يبلغ عدد الجالسين للإمتحان البديل ثمانية آلاف واربعة وستين تلميذ وتلميذة موزعين على سبعة وثمانين مركزا بما فيهم أربعمائة تلميذ وتلميذة من معسكرات اللاجئين بكل من أم راكوبة والطنيدبة وبابكري. من جانبه أكد والي القضارف التزام حكومة الولاية بتوفير كل ما من شأنه إنجاح الإمتحانات بالصورة المطلوبة. ودعا لاستمرار مبادرة ترحيل الطلاب من وإلى مراكز الامتحانات التي ابتدرتها القوات النظامية بالولاية، كما دعا المبادرات المجتمعية للإستمرار في دعم مراكز الإمتحانات حتى تتكامل الجهود الرسمية والشعبية خدمة لطلابنا وتلاميذنا الجالسين لهذه الامتحانات. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية بولاية القضارف تقف على الترتيبات لانطلاقتها بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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