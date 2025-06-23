عاد شيبة ضرار, قائد قوات تحالف قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر ضرار, في مقطع متداول وهو يهاجم أحد أئمة المساجد بقوة على خلفية حديثه بأحد المساجد. ووصف قائد قوات تحالف قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, الإمام بالصعلوق, والشماسي, كما أتهمه بإستلام ظرف مالي, دفعه للحديث بالطريقة التي لم ترضيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. (شربت الشربوت واستلمت الظرف).. شيبة ضرار يهاجم أحد أئمة المساجد ويصفه بــ”الصعلوق” و”الشماسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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