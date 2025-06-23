أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال متباينة من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت سيدة سودانية, بتوثيق الهدايا التي حصلت عليها والهدايا التي نالها مولودها الصغير. حيث استعرضت السيدة الهدايا والتي كانت عبارة عن أموال بالعملة الصعبة “الدولار”, حيث أحاطت المولود بأوراق “الدولار” فئة 100 وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية توثق لحصول مولودها الجديد على هدايا بالعملة الصعبة و”الدولار” يحيط به من كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.