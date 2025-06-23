تصدرت رسالة صوتية بعثها شاب سوداني, لصديقه عبر تطبيق المراسلات “واتساب”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب بعث برسالته الصوتية لصديق عمره بعد أن باءت كل محاولاته في الصلح بالفشل. وقال الشاب في رسالته لصديقه “عبده” والتي أدمت القلوب وأثارت تعاطف الآلاف على السوشيال ميديا: (والله يا عبده دا آخر تسجيل صوتي مني ليك). وأضاف متأثراً بعبارات حزينة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بحاول معاك كل هذه المحاولات مش عشان أنا ما لاقي غيرك بس انتي صاحبي شديد وكان بينا عشرة وأيام حلوة لكن خسارة وربنا يسعدك وينور طريقك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسالة وداع وفراق من شاب سوداني لصديق عمره بعد فشل الصلح بينهما وإصرار صديقه على الخصام تدمي القلوب وثير تعاطف الآلاف على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.