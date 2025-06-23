أثار فنان سوداني, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد إقدامه على تصرف غريب تجاه شاب معجب بأغنياته كان يقف بجواره أثناء تقديمه وصلة غنائية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول فنان الربابة المثير للجدل (ود البلة), وهو يحي حفل حاشد بإحدى القرى السودانية. حيث قام الفنان بدفع شاب كان يقف بجانبه, قائلاً: (عليك الله انفك مني ياخ), في تصرف أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أثناء تقديمه وصلة غنائية في حفل حاشد..فنان سوداني ينفعل على أحد المعجبين ويدفعه بعيداً عنه (عليك الله انفك مني ياخ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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