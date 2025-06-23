ترتيبات لتمليك مواطني الجزيرة سكن بالأقساط

بحث الإجتماع الذي التأم صباح الأحد برئاسة وزارة والتخطيط العمراني بمدني وضم إدارة المباني وصندوق الإسكان وشركة F.A.I للمقاولات الترتيبات الجارية لتنفيذ برج المنيرة بمدني الذي يحتوي على تسعة طوابق وتشييد منازل بمربعات شرق النيل والتي كان قد بدأ العمل في تنفيذهما قبل دخول مليشيا أسرة دقلو المتمردة لولاية الجزيرة. كما بحث الإجتماع المرجعيات المالية المطلوبة وتحديث الأسعار والمتطلبات الإدارية حيث أقر الإجتماع تكوين لجنة لتحديد الأسعار والمدى الزمني لتنفيذ المشاريع. من جانبه أكد المهندس أحمد الطيب مدير صندوق الإسكان أن المشاريع تستهدف تمليك مواطني الولاية سكن بأقساط مريحة بالتنسيق مع مصلحة الأراضي بالولاية. سونا

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