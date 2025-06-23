قبل شهر من تاريخ اليوم تم توقيع عقد بين البنك الزراعي السوداني من جهة وشركتي المقرن ونبتة للبترول ( كلاً علي حدة) لتوفير 500 ألف برميل لمقابلة احتياجات الموسم الزراعي الحالي ..
■ كمية الوقود التي تم التوقيع عليها لا تغطي المطلوب زراعته من المساحات المخططة للزراعة بولايات السودان كافة ..
■ الخبر الذي تم نشره اليوم عن تعاقد البنك الزراعي مع شركة المقرن لتوفير 50 مليون لتر للموسم الزراعي .. الخبر المذكور لايخلو من تضخيم ويتضح ذلك عند تحويله إلي براميل .. هذا ربما يبدو تفصيلاً لا معني له ..لكن الحقيقة أنه وحتي لحظة كتابة هذه السطور لم تصل كميات الوقود المطلوبة إلي أفرع البنك الزراعي بالولايات وذلك لبروز خلاف بين وزارة الطاقة من جهة وشركات الوقود الخاصة من جهة أخري ..
■ أسئلة عديدة تحوم حول مشروعية ماتقوم به الإدارة الحالية للبنك الزراعي من تعاقدات .. إذ كيف يقوم مدير البنك الزراعي المنتهية ولايته والمنتهي عقده منذ 28 من شهر أبريل الماضي ولايزال الرجل يباشر مهامه دون أن تكون له شرعية قانونية بذلك ..
■ هل تعرف الأجهزة المختصة حقيقة مايدور في البنك الزراعي السوداني من مخالفات؟! ..إن كانت الإجابة بلا .. فهذه مصيبة .. وإن كانت الإجابة بنعم .. فالمصيبة أعظم ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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