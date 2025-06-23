أنور قرقاش: دعوة وزير المالية الإسرائيلي دول الخليج لتمويل الحرب وقاحة وإفلاس أخلاقي

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أعرب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفا إياها بالوقحة، بعد دعوته دول الخليج وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران.
وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: “بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران. دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصًا على استقرار المنطقة وشعوبها”.
وأضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: “مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد”.
صحيفة البيان
اسماء عثمان
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