روديجر الضحية.. حادثة عنصرية تُفسد أجواء لقاء ريال مدريد وباتشوكا رغم انتصار الملكي

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية، حادثة مثيرة للجدل، بعدما دخل المدافع الألماني أنطونيو روديجر في مشادة عنيفة مع اللاعب الأرجنتيني جوستافو كابرال، تطلبت تدخل الحكم لفض الاشتباك.

ورغم محاولات التهدئة، واصل روديجر احتجاجه بعصبية شديدة، مطالبًا بتفسير واضح من اللاعب الخصم لما بدر منه.

وبعد لحظات، قام الحكم بإشارة عبور الذراعين على الصدر، وهي الإشارة الرسمية المعتمدة من الفيفا للتبليغ عن حادثة عنصرية محتملة، ما دفع الهيئة المنظمة إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

وفاز ريال مدريد على باتشوكا 3-1.

الواقعة جاءت في أول مباراة يشارك فيها روديجر بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ما جعل الحادثة أكثر وقعًا عليه، خصوصًا وأنه بدا متأثرًا للغاية بما حدث.

وفي المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، علق مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو على الحادثة قائلًا: “ما حدث أمر خطير، وهناك تحقيق داخلي يجب أن يأخذ مجراه. من جهتنا كريال مدريد، سندعم أنطونيو بشكل كامل، لأننا نصدقه”.

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