بحري (سر الهوى) تتعافى ..!!

مدينة الخرطوم بحري من اهم المدن المكونة للعاصمة المثلثة، هي عاصمة الصناعة والجسر التجاري الكبير الذي يربط ولاية الخرطوم بمدن السودان، وتتميز محلية الخرطوم بحري بالتربة الخصبة والمساحات الزراعية الشاسعة مما جعلها ملتقى للثقافات المتنوعة بطبيعة اهلها، تتميز بالهدوء والراحة والسكينة، تمثل محلية بحري مركزا للصناعات الثقيلة والصغيرة وإنتاج المواد الغذائية وأعمال الورش، بجانب اطلاله النقل النهري والنقل الميكانيكي واجتماع أهل الحرف والعمال المهرة، تتميز بحري باحيائها الصغيرة المتداخلة ويكاد جميع سكانها يعرفون بعضهم بعضا، وتمتاز مدينة بحري بمكونات الأسر المعروفة، بدءا من الأملاك وحلة حمد وكوبر من الجهة الجنوبية انتهاءا بريفي شمال بحري وغربا من أحياء حمد، خوجلي، الدناقلة، الصبابي، الشعبية، الهجرة شمبات، كلية الزراعة، الحلفايا القديمة، الازيرقاب، الكدرو حتى الجيلي وغربا كافوري، نبتة، السامراب، ام ضريوة، دردوق. وفي وسطها احياء الختمية، الديوم، الدناقلة، المزاد، المغتربين، الصافية، شمبات الاراضي، الحلفايا الجديدة، الدروشاب، امهات القرى، امتدادا للقرى المتحدة والشيخ الكباشي.. لم تعد بحري سر الهوى كما يحلو لأهلها مناداتها حبا وعشقا لها ولانسانها بعد أن اوحشت الحرب طرقها وحواريها وازقتها، ولكن لنا عودة لنشهد مراحل اعادة تعميرها وعودة سكانها ونشاطها التجاري تحت مظلة التعمير والتنمية التي تنتظم ولاية الخرطوم بعد طرد المليشيا المتمردة.. خرطوم نيوز (صوت العاصمة) القلب النابض بهموم المواطنين تسلط الاضواء على جهود حكومة ولاية الخرطوم لإعادة إعمار مادمرته الحرب في محلية بحري الوادعة، نبحر معا نحو شواطئ حوار الصراحة مع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بحري فإلى مضابط الحوار:

من هو ربان الجهاز التنفيذي بمحلية الخرطوم بحري ؟..

انا عبدالرحمن احمد عبد الرحمن، ضابط اداري تم تعيني في العام 1987م، حاصل على دبلوم الادارة في الحكم المحلي والاقليمي اكاديمية السودان للعلوم الادارية، ماجستير في ادارة الموارد البشرية تخصص موارد بشرية وادارة الاعمال، ثم بعد ذلك تم التخصص في مجموعة من الدورات المتخصصة في مجال التنمية والادارة والحكومة والتنسيق والمشاركة الشعبية بقيادة الفرقة الجماعية، شاركت في عدد كبير من ورش العمل عن الحكم المحلي والولائي وفي مجال الادارة العامة والايرادات، مختص في مجال الخدمات مايناسب الحكم المحلي والولائي. تنقلت في العديد من مواقع العمل في سبعة محليات بولايات السودان المختلفة. ثم علي مستوى المحافظات ( نظام الحكم سابقا)، ثم على مستوى المحليات والوحدات العسكرية ثم مديرا تنفيذيا لعدد من المحليات في تلك الولايات، انتدبت للعمل في عدد من الوزارت المتخصصة في مجال الحكم والادارة والخدمات المتعددة في ولايات شمال وجنوب كردفان وولاية سنار ثم ولاية القضارف وولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور وولاية الخرطوم للمرة الثانية في رئاسة محلية امدرمان. في بداية العام 2023م كلفت بالعمل حتي الآن مديرا تنفيذيا بمحلية الخرطوم بحري، بلغت مسيرتي العملية ( 38 ) سنة في مجال الحكم والادارة..

لنتعرف على محلية الخرطوم بحري ؟..

محلية بحري هي احدى اضلاع المثلث المكون للعاصمة السودانية الخرطوم. وقد حدث بها تطور كبير جدا في مجال الهيكل الاداري بالحكم المحلي بولاية الخرطوم، وهي حاضرة في كل عهود الحكم فمن حيث المساحة تحتل المحلية اراضي شاسعة تجمعها حدود جغرافية مع ولاية نهر النيل شمالا ومحلية شرق النيل شرقا وجنوبا النيل الازرق وغربا نهر النيل، ويتميز مجتمعها بالانسجام، متنوعة بنشاطها ومتفردة بثقافة سكانها، وتتكون المحلية من 17 وحدة إدارية منها 13 وحدة سكنية و4 اسواق هي: ( وحدة المدينة، وحدة بحري وسط، وحدة الصافية و شمبات، وحدة الحلفايا، وحدة الدروشاب، وحدة السامراب وام ضريوة، وحدة كوبر الواحة و كافوري، وحدة دردوق و نبتة والاحامدة 13، وحدة الكدرو و امهات القرى، وحدة السليت شمال، وحدة السليت جنوب، وحدة ريفي بحري شمال قري، ريفي بحري جنوب الجيلي، سوق بحري الكبير، سوق سعد قشرة، السوق المركزي شمبات، وحدة المنطقة الصناعية )..

هل انتظمت المحلية في تنفيذ مشروعات اعادة الاعمار لاستيعاب العودة الطوعية الى بحري ؟..

حقيقة قد لحق دمار كبير يفوق حد الوصف بمحلية بحري استهدف المناطق الصناعية التي تميزت بها المحلية فقد كان يوجد بها اكبر قطاع صناعي علي مستوى افريقيا وتوفرت بها العديد من الصناعات في المنطقة والمصانع بموجب الاستثمارات الكبيرة ورؤوس الاموال الكبيرة حيث يمتد شريط المناطق الصناعية من وسط بحري حتي منطقة قري الحرة الصناعية شمالا (مدينة الصناعات). وتعد محلية بحري عاصمة الصناعة وبوتقة المنتجات الصناعية وداعمة للاقتصاد السوداني وايضا بجانب مقر مباني المؤسسات الحكومية والخاصة والمنازل والاحياء ومحطات الطاقة والوقود فقد خططت المليشيا المتمردة منذ امد بعيد لدمار وتخريب محلية بحر ي وتكبيدها خسائر واضرار لاتحصي ولاتعد . منذ اول يوم في الحرب سعت المليشيا الى الحاق الخراب الكبير وسعت لتوقيف الحياة بكل عدوانية وتضرر القطاع الصحي والتعليمي وتم ضرب مراكز الخدمات الحيوية خاصة المنطقة الصناعية التي دمرت تماما، وفي اطار اعادة الاعمار تم تشكيل لجنة علي مستوى الولاية لحصر الخسائر والاضرار وتم إعداد عمل تقرير تفصيلي ايضا لتقدير حجم التخريب بالمنطقة الصناعية وكل المؤسسات بالقطاعين العام والخاص بعد أن من الله بفضله بتحرير كامل محلية بحري في السادس والعشرين من سبتمبر في العام السابق بعد التحام جيش الخرطوم مع جيش الكدرو ورغم التدمير الكبير في البنى التحتية الا اننا نسعي لاعادة الاعمار. فقد تم عقد ورشة إعادة إعمار ولاية الخرطوم بمدينة بورتسودان لمناقشة عدد من الاوراق العلمية وتشبيك الشراكات لاعادة اعمار هذه المؤسسات واستعادة الخدمات الحيوية. وفي ذلك الصدد شاركت محلية بحري بخطة سوف يتم تنفيذها وتعيد المحلية إلى قمة التطور ومواكبة المدن الجميلة وذلك لايتحقق الا عبر توفر الموارد البشرية والمالية واعادة الاسواق وتقديم خدمات المياه وذلك من خلال لجنة اشرافية متخصصة وقد كانت من اكبر التحديات لمرحلة ما بعد الحرب هي ازالة السكن العشوائي بمحلية بحري التي آصبحت خالية من العشوائيات خاصة منطقة العزبة التي كانت تشكل بؤرة الإجرام والتفلتات الامنية وتعد من المناطق الخطرة بشمال بحري وقد شهدت المنطقة اكبر ازالة مخالفات تعدي على الاراضي الحكومية في السودان ومازال العمل مستمر لازالة كافة المظاهر السالبة واستتباب الامن والامان لعودة واستقرار المواطنين لمحلية بحري..

ماذا اعددتم لاستقبال العاملين بالمؤسسات الولائية والوحدات والإدارات بالمحلية ؟..

يوجد بمحلية بحري مجموعة من المؤسسات الحكومية والامنية والخاصة، اما بالعمل على توفير الخدمات من مياه وكهرباء وتهيئة بيئة العمل لتادية واجبات العاملين بجانب الخدمات الامنية وتوفير الخدمات للعائدين الي ديارهم عند العودة..

هل هناك خطة امنية لعودة الامان واستقرار المواطنين بمحلية بحري ؟..

على مستوى محلية بحري هنالك لجنة أمنية مشتركة تضم كافة الجهات الامنية لمناقشة خطة تشمل كل الجوانب الامنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وهي خطة طموحة وتاتي ضمن اولويات مرحلة ما بعد الحرب في مجال توفير الامن والاستقرار، بجانب وجود اطواف امنية مشتركة تضم عدد من الجهات النظامية لحماية حدود المحلية بموجب القانون حفاظا علي ممتلكات المواطنين ومكتسبات الدولة ومكافحة الجرائم وتقديم خدمات الدفاع المدني، لذلك نعول علي الجانب الامني في استعادة البنى التحتية لعودة المواطنين وتطبيع الحياة وردع المجرمين وتحقيق الدور المنؤط به..

حدثنا عن الاسهامات الرسمية والشعبية في اعادة الاعمار والتنمية الزراعية والصناعية بالمحلية ؟..

بعد ازالة آثار الحرب شرعت المحلية فورا مع اصحاب المصلحة في وضع خطط لتاسيس الاسواق المتخصصة، وبحري تشتهر بالاسواق الكبيرة التي ترفد ولايات السودان بالسلع المختلفة، فقد تم وضع خطة لاقامة اسواق بمواصفات عالمية وقد بدأ الترتيب لتاسيس سوق سعد قشرة بمواصفات جديدة، وتعتبر بحري من اكبر المحليات من حيث المساحة الزراعية والمراعي والثروة الحيوانية، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الزراعة بالولاية لاستئناف المشاريع الزراعية نشاطها لتوفير المنتجات من الالبان والخضر والفواكه..

الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية بحري رمز البطولة والفداء والتضحية، ماذا تقول ؟..

لقد كان لمواطني شمال بحري دور كبير وفاعل ومشاركة قوية في فتح معسكرات التدريب منذ بداية هذا التمرد وإشعال جذوة المقاومة والاستنفار الي جانب القوات المسلحه بالمنطقة العسكرية في الكدرو وحطاب وتلقوا جرعات من التدريب المتقدم والمشاركة في العمليات والمتحركات وبعد تكوين اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية برئاسة اللواء مصطفى عبدالله وعضوية آخرين بدأت بدايه قويه في التدريب والاستنفار وفتح المعسكرات كذلك المشاركة الفاعلة في عملية الإسناد الشعبي والمدني في كل مجالات الخدمات والعوده الطوعيه، وهي تشاركنا في كل ما يطلب منها في هذه الجوانب وذلك باستقطاب الدعم المادي والمبادرات الخاصة وتوفير الخدمات وسوف يكون هنالك تنسيق وتكامل كبير في في هذا الجانب..

هل تعرضت المناطق الصناعية شمال بحري للضرر ؟..

الكل يعلم حجم الدمار الذي تعرضت له محلية بحري خاصة وحدة الصناعات وذلك بتحطيم محولات الكهرباء والمياه التي تقوم عليها الصناعة ولكن قد سعينا في ترتيب بعض المعالجات ووفق توجيه السيد والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة باستخدام الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والترتيب مع البنوك المتخصصة في تمويل تلك المشاريع الحيوية والاقتصادية الهامة ليس بالولاية بل بالسودان. اما محطة مياه بحري اكبر محطة في السودان تنتج حوالي 300 الف متر مكعب وتمد كل محلية بحري من الشمال حتي جنوبها أيضا لحقها الخراب. وهنالك معالجات من جهات داعمة ومانحة ومبادرات المواطنين لتوفير المياه من خلال حفر الآبار ذات الانتاجية الكبيرة ويتم فحص المياه وهي تكون احتياطي في حالة تعطل المحطات النيلية..

مدى تأثر القطاع الصحي بالمحلية ؟..

جهود وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تفعيل القطاع الصحي وتدمير المستشفيات الكبير ة ببحري لم تتوقف فقد قامت بجهود مقدرة للعودة بالتعافي المجال الصحي حتي يتم تقديم خدمات صحية لكل مواطني محلية بحري. اما جانب الامراض والاوبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات والمحلية والمبادرات الطوعية في محاربة وباء الكوليرا، وهنا نثمن كافة الجهود التي تعاونت في القضاء علي الامراض..

هل كان لمشروع التكايا دور في استقرار المواطنين ؟..

بدات محلية بحري في توزيع المواد الغذائية علي مواطني بحري منذ ان كانت نافذة في محلية كرري والشكر لديوان الزكاة في توزيع مواد الاغاثة للمواطنين بكل شفافية تم توزيع ( 50 ) الف سلة لمدة عشرة شهور من خلال منظمة الغذاء العالمي بجانب التكايا من خلال الطرق الصوفية ومشاركة المنظمات والمبادرات التي تقدم خدماتها للمواطنين ونبذل قصاري جهدنا في استمرار التكايا. وتقوم منظمة سقيا بدور كبير في اقامة التكايا التي تم توزيعها بجهود ذاتية للمواطنين بكافة محلية بحري..

محلية بحري شهدت في مرحلة ما بعد الحرب عمليات للنظافة والتجميل. ماذا تم في هذا الخصوص ؟..

بعد الحرب التي حولت المحلية الى جذر كبيرة من الانقاض ومخلفات الحرب والاجسام الغريبة وهياكل السيارات المحروقة وحطام المنازل وغيرها خلال العامين الماضيين كان لابد من التخطيط السليم والتنفيذ في اعمال النظافة وازالة المظاهر السالبة من خلال جهود تنسيقية بين المحلية والولاية والهلال الاحمر والمبادرات الطوعية والترتيب للعمل علي عدة مراحل فكانت المرحلة الاولي فتح الكباري والطرق الرئيسية والميادين حيث بذلت جهود ضخمة في توفير الآليات بالتنسيق مع المحليات لرفع الانقاض وكان تحت متابعة الوالي والاشراف لامين عام حكومة الولاية بالتعاون مع شرطة المرور ومشاركة الاجهزة النظامية الاخري فقد تم وضع حوالي ( 2000 ) من هياكل السيارات في ميادين مخصصة ثم ازالة العشوائيات وفتح مسارات الطرق وصيانة الكباري وازالة اعداد كبري من المقذوفات والدانات التي لم تنفجر ومخلفات المتفجرات ثم تسهيل الطريق للعودة الآمنة للمواطنين و تم ازالة عدد كبير جدا من الالغام بواسطة الجهات المختصة بجانب دور هيئة الطرق والجسور التي قامت بتجميل واعادة تزين الكباري منها كبري الحلفايا ثم صدر قرار الوالي بازالة كافة الاكشاك والطبالي والحديد من علي الطرق الرئيسية ومن سوق بحري وكافة الاسواق فقد تم وضع خطة لازالة الاكشاك من محلية بحري وتم ايقاف كافة التصاديق المؤقتة للاكشاك والطبالي.. وكان لابد من تفعيل دور الايرادات في هذه المرحلة لمجابهة تحديات الصرف علي اعمال اعادة التعمير فقد بذل جهود كبري في نظام عمل الايرادات عبر القطاعات الخمسة ( شمال بحري، مدينة بحري، سوق بحري، السامراب والدروشاب، الكدرو، الحلفايا، الازريقاب والمنطقة الصناعية. فقد تم التحصيل وفق الانشطة المتوفرة بتلك القطاعات لتغطية مصروفات قطاع الصحة وازالة السكن والعشوائيات..

الخريف على الابواب ؟..

نحن على مرحلة حلول فصل الخريف الذي قد يشهد امطارا غزيرة وفيضانات وسيول كان لابد من الاستعداد المبكر في اعادة عمل مصارف الامطار وفتح مسارات الطرق والخيران وغيرها فقد تم تشكيل لجنة عليا لمجابهة طوارئ الخريف بالولاية وتكوين لجان تنسيق علي مستوي المحليات وعلي مستوى محلية بحري والتنسيق مع الجهد الشعبي والمنظمات والدفاع المدني للعمل وتوفير الامكانيات علي مستوى كبير لمجابهة الخريف والفيضان خاصة الريف الشمالي لبحري..

ماذا عن عودة الموظفين من الإجازة المفتوحة ؟..

كانت عودة الموظفين لمحلية بحري في اطار اعادة التعمير وتهيئة بيئة العمل وحركة المواصلات والنقل والمساهمة في تفعيل العمل الكبير من خلال الوحدات الادارية والقطاعات التابعة للمحلية بعد عودة الموظفين الذين باشروا اعمالهم اعتبارا من 15 يونيو الجاري فهم خير سند للجهاز التنفيذي علي مستوى الولاية وفي هذا السياق تم تنفيذ قرار قطع الاجازة مع مراعاة ظروف العاملين بالمحلية التي فرضتها آثار الحرب وضرورة توفيق اوضاعهم العامة ودعمهم بالحد الادنى للاستقرار ..

رسائل مهمة، في بريد من ترسلها ؟..

رسالتنا الاولى : إلى قواتنا المسلحه، لقد ظلت قواتنا المسلحه تحمي الوطن والأرض والعرض وحدوده لأكثر من مائة عام لم تتزحزح أو تنكسر أو تلين وقد ظلت تشكل القومية السودانية، بكل حقيقة لايمكن إنكارها الا لمن في عينه رمد اوغرض أننا نفتخر ونعتز بها ايما اعتزاز ونثق فيها ثقه كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن..

رسالتنا الثانية: إلى حكومة الولاية بأن تمضي في خططها الموضوعة لخدمة انسان الولاية في كل المجالات والمحاور الخاصة بالخدمات كافه وتوفير الأمن ومحاربة كل الظواهر السالبة وسوف يتحقق ذلك ببذل الجهود والأخلاص في العمل ونسأل الله أن يوفقها في ذلك تحت القيادة الرشيدة من الاخ الوالي احمد عثمان حمزه وتكاتف الأجهزة والعاملين

رسالتنا الثالثة: الى مواطني محلية بحري نعدهم بأننا سوف نبذل غاية جهودنا في خدمتهم بكل تجرد وإخلاص ونكران ذات في كل المجالات توفيرا للخدمات المختلفة والمحافظة على الأمن والاستقرار. وستظل ابوابنا مفتوحة لهم في كل مكان وزمان نستقبل المبادرات والاراء والنقد البناء والأفكار الجديدة التي تسهم فى تجويد العمل وتحسينه..

رسالتنا الثالثة: الى العاملين في المحلية اننا بكم ومعكم انشاءالله نسعي كلنا لخدمة المواطنين في كل المجالات والمحاور بكل تجرد وإخلاص ونكران ذات، وسوف نسعي الي توفير بيئة عمل تمكنهم من أنجاز وتحقيق الأهداف المرجوه وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل جهات الاختصاص علي مستوى الولاية ونسأل الله التوفيق والسداد..

رسالتنا الرابعة: الى اجهزة الإعلام التي سوف تظل يمثل الركيزه الأساسية والرئيسية في عكس كل ما تقوم به حكومة الولاية والمحليات بكل شفافية وحياديه وكذلك عكس اراء المواطنين بكل تجرد لكن الإعلام القوي والصادق يحتاج الي كوادر بشرية مؤهله على ان تتوفر له الإمكانيات التقنيه المطلوبه في ظل التقدم التقني المتسارع، ورغم كل الظروف ظل اعلام الولاية في الطليعة لعكس ما يدور مدافعا ومنافحا عن الوطن والولاية ومؤسساتها..

رسالتنا الأخيرة: الى منصة خرطوم نيوز وصحيفتها (صوت العاصمة) رغم قصر المده و الزمن لبدايتها الا أنها اخذت مقعدا متقدما في المنصات الاعلاميه وتقوم بعكس ما يدور بكل مهنيه وشفافيه، نسأل الله أن يوفق القائمين على أمرها وتزيد من انتشارها وتصبح أحدى العلامات البارزة في العمل الاعلامي الالكتروني..