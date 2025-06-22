وزير الداخلية المكلف يتفقد قوات الجمارك ويشيد بجهودها في حماية الإقتصاد الوطنى

في إطار زياراته التفقدية للقوات التابعة لوزارة الداخلية، قام الفريق أول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف، صباح اليوم، بزيارة إلى رئاسة قوات الجمارك، يرافقه الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية، واللواء شرطة حقوقي/ محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي واللواء شرطة حقوقي /ياسر محمد علي مدير المكتب التنفيذي لرئاسة الشرطة.

وكان في إستقباله الفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، وفي مستهل الزيارة قدم تنويراً ضافياً تناول فيه تطورات العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وتأمين الحدود، وتحقيق الربط المالي رغم التحديات، إلى جانب مساهمة الجمارك الفاعلة في دعم الإستقرار الأمني، بولاية الخرطوم.

وخلال اللقاء، اكد وزير الداخلية المكلف عن تقديره للجهود التي تبذلها قوات الجمارك، مشيداً بمستوى الآداء والتنظيم والإنضباط المهني. كما ثمّن ما وصفه بـ”الدور المحوري” الذي تقوم به الجمارك في حماية الإقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمارك، والاهتمام ببيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لإستمرارية التميز في الآداء.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق بين الأجهزة النظامية، والوقوف ميدانياً على مجريات العمل، وتقدير الجهود التي تبذلها قوات الجمارك في ظل التحديات الراهنة، تأكيداً على دورها المحوري في حماية مقدرات الوطن ودعم الأمن والإستقرار الإقتصادي.

إعلام الشرطة