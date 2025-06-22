رانيا يوسف ترد على منتقدي رقصها

ردت الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات صحافية، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مشاهد الرقص في مسلسل “جريمة منتصف الليل” المعروض ضمن منافسات رمضان 2025، أنها ليست راقصة محترفة ولا تمتلك مهارات في الرقص.

وفاجأت رانيا يوسف منتقديها برسالة شكرتهم فيها على هذه الانتقادات قائلة: “بحبكم أوي لأن الكره والشتيمة نوع من الاهتمام والاهتمام يعني حب شكرًا أنكم مهتمين بيا وشكرًا أنكم بتشتموني الشتيمة بتكبرني”.

تابعت: “أنا كنت ضيفة شرف في المسلسل ومن ضمن المشاهد مشهدين بس رقص، اللي ركز في المسلسل هيحس إنها مش راقصة محترفة هي ملقتش شغلانة غير أنها ترقص وده بناء على ظروفها اللي مرت بيها”.

واستكملت حديثها قائلة: “وبالنسبة لي أنا مش راقصة محترفة ومكنتش برقص كويس لأني قبلها بأربعة أيام كنت عاملة عملية فتح بطن كبيرة وللأسف المنتج كان حجز القاعة ودفع الفلوس ومعرفناش نغير ميعاد التصوير، خدت مسكنات كتير ونزلت وحتى لو معرفتش أرقص أنا مش راقصة محترفة”.

يذكر أن، مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من: ليلي سلمان، علي السبع، ونوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مجلة لها