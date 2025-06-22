مارجوري تايلور غرين: إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي، هذه ليست معركتنا

قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين بعد الضربة الأميركية على مواقع نووية إيرانية: في كل مرة تكون فيها أميركا على وشك تحقيق العظمة، نجد أنفسنا متورطين في حرب خارجية جديدة. لم تكن القنابل لتسقط على شعب إسرائيل، لو لم يكن نتنياهو قد أسقط القنابل أولًا على شعب إيران. إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي، هذه ليست معركتنا، السلام هو الحل. الشرق للأخبار – السودان

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